Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Екатеринбурге на бюджетные места вузов смогли поступить более половины выпускников школ Свердловской области. Это следует из данных о количестве сдавших в 2020 году ЕГЭ и о наличии бюджетных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По всему региону ЕГЭ сдавали порядка 19 тыс. человек, из них 17 тыс. — выпускники текущего года. При этом в Уральском федеральном университете было открыто 6380 бюджетных мест. Если к этому прибавить ещё около 5600 мест в других государственных вузах, то почти 12 тыс. бюджетных мест. Таким образом, порядка 70% выпускников школ 2020 года могли бесплатно продолжить обучение.

Отметим, здесь посчитана в том числе и заочная форма обучения. Но мест на очной форме большинство. Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве науки и высшего образования России собираются обеспечивать выпускников школ местами в вузах. По планам ведомства, такими местами должны быть обеспечены не менее половины вчерашних школьников.

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