Сеул, , 14:02 — REGNUM С ноября 2020 года в пяти районах столицы Южной Кореи в тестовом режиме начнёт работать новая общественная сеть Wi-Fi под названием «Kkachi On».Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, подключиться к беспроводному интернету жители и гости мегаполиса смогут в большинстве общественных мест, включая парки, традиционные рынки, спортивные сооружения и объекты культуры.

Известно, что скорость передачи данных по общественному Wi-Fi 6 составит 4,8−9,6 Гбит/с, а зона покрытия — до 70 метров.

Отмечается, что Kkachi On является частью проекта Smart Seoul Network, в рамках которого к 2022 году в столице будет создана единая общественная сеть Wi-Fi.