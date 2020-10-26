Выборг, Ленинградская область, , 14:26 — REGNUM Школы Ленинградской области во время осенних каникул, которые начались сегодня, 26 октября, подвергнутся тотальной санитарной обработке. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил на видеоконференции с главами администраций районов Ленобласти.

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Как пояснил губернатор, таким образом власти региона не хотят упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку.

«Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект. Также, по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей», — сказал Дрозденко.

Он уточнил, что необходимо широко использовать накопленный опыт в предупреждении и в борьбе с коронавирусом сейчас, в период конца октября—начала ноября, когда прогнозируется рост заболеваемости.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 127 новых носителей коронавируса. Всего с начала пандемии в Ленинградской области зарегистрировано 10 782 случая заболевания COVID-19, 6255 человек выздоровели, 116 человек умерли.

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