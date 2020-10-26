Ханты-Мансийск, , 13:38 — REGNUM В ХМАО от COVID-19 скончалась начальник юридического отдела телерадиокомпании «Югра» Оксана Крылова. Об этом сообщает директор ОТРК Алексей Елизаров.

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"Оксана Николаевна — профессионал с большой буквы и просто светлый человек. В свои 47 лет она не смогла побороть COVID-19», — отметил директор «Югра-ТВ»

Часть сотрудников ОТРК, по его словам, в настоящее время проходят лечение, в том числе от коронавирусной инфекции, 150 из них переведены на дистанционный формат работы.