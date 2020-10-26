Улан-Батор, , 13:37 — REGNUM За прошедшие три дня в Монголии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу на брифинге Министерства здравохранения 26 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По словам Нямхуу, с 23 по 25 октября в Монголии сделаны анализы 1189 людям, у 11 из них обнаружен COVID-19.

«У трех пациентов обнаружен COVID-19. Один из них, 14-летний подросток прибыл на вывозном рейсе Франкфурт-Улан-Батор, трое — дальнобойщиков граждан Российской Федерации. Также у 8 человек, прибывших через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг, обнаружили коронавирус», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Всего за три дня в Монголии зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество ввозных случаев в стране достигло 339, 312 пациентов уже выздоровели. Состояние 20 пациентов из 27, находящихся в больнице, оценивается как стабильное, а 7 — как тяжелое.