Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM В аптеках Бурятии есть дефицит лекарств против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на аптечные компании, местные жители закупают препараты про запас, что усугубляет проблему.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Для решения вопроса власти региона прорабатывают вопрос о приоритетном отпуске заводами-поставщиками медикаментов для республики. Поставки будет осуществлять государственное предприятие «Бурят-Фармация», которое предложило компаниям-поставщикам стать единым оптовым поставщиком для всех аптек республики.

«Государственные предприятия на сегодня имеют преимущество при доступе к производителям лекарственных препаратов, так как дефицит по всей стране имеется», — отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

По её словам, правительство выделило предприятию деньги на закупки препаратов «Арбидол» и «Гриппферон» и создание неснижаемого запаса лекарств для госпиталей и аптечной сети.

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