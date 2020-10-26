Ставрополь, , 13:35 — REGNUM В субъектах Северо-Кавказского федерального округа принимаются меры по отказу от массовых мероприятий в мечетях в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Мусульман призывают совершать молитвы дома, особенно верующим в возрасте старше 65 лет.

Тех верующих, кто все же хочет молится в коллективе, в ряде регионов предупредили о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности, связанных с ношением масок и соблюдением дистанции. Так, в частности, в Кабардино-Балкарии пригрозили закрыть мечети, если прихожане не будут соблюдать санитарные правила. В мечетях иных субъектов СКФО сократили время намаза.

Еще в ряде регионов округа максимально упростили процедуру похорон, в частности в Ставропольском крае, передает ГТРК «Ставрополье». По данным телекомпании, усопших не омывают и не оборачивают в саван, как положено по традициям.

Муфтии Дагестана призвали верующих ограничиться соболезнованиями по телефону. В Ингушетии ввели запрет на многочисленные похоронные обряды до 1 декабря.

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