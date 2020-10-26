Тула, , 13:33 — REGNUM В Тульской области за неделю с 20 по 26 октября подтверждено 618 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 октября в региональном оперативном штабе. Неделей ранее положительные результаты тестов получили 490 человек.

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Выписаны с выздоровлением с 20 по 26 октября 445 жителей Тулы и других районов области. Также за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 11 пациентов с коронавирусом — столько же, сколько и неделей ранее.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 11 810 человек, 10 380 пациентов выздоровели, общее число умерших от COVID-19 — 413 человек.

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