Красноярск, , 13:31 — REGNUM В Красноярском крае суд перенёс рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации «Церкви последнего завета» на 14 декабря. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 26 октября в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Уточняется, что рассмотрение иска было отложено после рассмотрения ходатайства сторон:

«Дали возможность прокуратуре ответить на многочисленные письменные вопросы защитников».

Как сообщало ИА REGNUM, основателя религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета») Сергея Торопа (Виссариона) и его сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали в Красноярском крае в сентябре 2020 года. Вскоре стало известно, что их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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23 сентября Центральный районный суд Новосибирска заключил Торопа, Редькина и Ведерникова под стражу на два месяца.

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В октябре руководители общины были доставлены в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

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