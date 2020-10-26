Санкт-Петербург, 26 октября 2020, 13:38 — REGNUM Жители из Санкт-Петербурга смогут в предстоящие новогодние каникулы отправиться в Великий Устюг на самолете. С 25 декабря из аэропорта «Пулково» авиакомпания «Северсталь» будет выполнять прямые перелеты в Великий Устюг. Об этом 26 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
На родину Деда Мороза можно будет улететь без пересадок 25 и 27 декабря 2020 года, а также 3, 5, 8 и 10 января 2021 года. Направление будут обслуживать воздушные суда CRJ-200, вместимостью до 50 пассажиров.
Кроме этого, с 15 ноября стартуют перелеты из Санкт-Петербурга в Великий Устюг со стыковкой в Череповце: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
«Стоимость билета в одну сторону составит от 5 500 рублей с учетом топливного сбора и багажа до 15 кг», — пояснили в воздушной гавани.
Напомним, что ранее авиарейсы из Санкт-Петербурга в Великий Устюг выполнялись в 2014 году.
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