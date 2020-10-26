Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Жители из Санкт-Петербурга смогут в предстоящие новогодние каникулы отправиться в Великий Устюг на самолете. С 25 декабря из аэропорта «Пулково» авиакомпания «Северсталь» будет выполнять прямые перелеты в Великий Устюг. Об этом 26 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Прямые рейсы на родину Деда Мороза откроются из аэропорта «Пулково». ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

На родину Деда Мороза можно будет улететь без пересадок 25 и 27 декабря 2020 года, а также 3, 5, 8 и 10 января 2021 года. Направление будут обслуживать воздушные суда CRJ-200, вместимостью до 50 пассажиров.

Кроме этого, с 15 ноября стартуют перелеты из Санкт-Петербурга в Великий Устюг со стыковкой в Череповце: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

«Стоимость билета в одну сторону составит от 5 500 рублей с учетом топливного сбора и багажа до 15 кг», — пояснили в воздушной гавани.

Напомним, что ранее авиарейсы из Санкт-Петербурга в Великий Устюг выполнялись в 2014 году.

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