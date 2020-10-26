Тверь, , 13:27 — REGNUM В Тверской области за минувшие сутки подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 139 новых случаях заражения.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 27 пациентов. Статистика смертности не изменилась.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 8860 человек, выписаны 5127 человек, скончались 302 пациента с COVID-19.