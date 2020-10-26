Элиста, , 13:26 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте главы республики 26 октября, передаёт ИА REGNUM.

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С начала пандемии в республике от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 96 человек.

Напомним, что в Калмыкии в COVID-стационарах лечение проходят 853 жителя республики. Состояние 27 пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

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