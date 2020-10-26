Элиста, , 13:22 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 99 человек. Днём ранее суточный прирост случаев заражения SARS-CoV-2 в республике составил 96 человек, передаёт ИА REGNUM 26 октября.

В COVID-стационарах находятся 853 жителя республики, на самоизоляции — 4 тыс. 7 человек. Состояние 27 госпитализированных пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

Согласно оперативным данным, с начала пандемии в Калмыкии подтверждено 8 тыс. 709 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 тыс. 416 пациентов.

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