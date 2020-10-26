Тбилиси, , 13:26 — REGNUM К борьбе с распространением коронавируса в Грузии начнут привлекать семейных врачей, услуги которых оплачиваются медицинской страховкой. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 октября объявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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«С сегодняшнего дня семейные врачи страховых компаний подключатся к управлению распространения коронавируса, — сказала глава минздрава. — Наши граждане платят довольно крупные суммы за свои страховые полисы. Соответственно, это обязательство есть у всех страховых компаний и семейных врачей».

Министр добавила, что информация о семейных врачах будет размещена на специальном сайте. Там каждый гражданин Грузии сможет узнать, кто его семейный врач, а также номер его телефона.

Стоит отметить, что ранее министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели заявил, что студенты-старшекурсники в вузах страны пройдут недельные курсы и будут учтены в резерве на случай, если не будет хватать медицинского персонала для лечения пациентов с COVID-19.

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