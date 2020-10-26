Воронеж, , 13:20 — REGNUM Обращение с просьбой принять меры для ликвидации возникшего в Воронежской области дефицита лекарственных препаратов направил в адрес руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Воронежской области депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко («Единая Россия»). Об этом сам Ревенко сообщил на своей странице в Facebook, приложив соответствующие документы.

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Ревенко в обращении отмечает, что в Воронежской области одной из острых проблем в условии пандемии стал сложившийся дефицит лекарственных средств, предназначенных для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. По мнению депутата, причиной дефицита стали не только сбои в системе маркировки лекарственных средств, но и «недобросовестность» аптек, отпускающих препараты без соответствующего назначения врача.

«Прошу вас принять исчерпывающие меры по ликвидации возникшего в Воронеже и Воронежской области дефицита препаратов для лечения коронавирусной инфекции. А также ужесточить контроль за работой аптек в части отпуска ими рецептурных лекарств», — написал в обращении Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в последние дни сложился дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, которые прописываются для лечения COVID-19. Во многих аптеках пропал даже парацетамол — фармацевты предлагают лишь его производные. Причиной дефицита сами аптекари называют ажиотажный спрос со стороны населения.

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