Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM В не выявлено ни одного случая лабораторно подтвержденного гриппа. Во многом этому способствовала уже традиционная прививочная кампания. В этом году прививку от гриппа сделали 493 581 человек — 26,3% населения области, пояснили 26 октября в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Параллельно с вакцинацией от гриппа и ОРВИ, в области проходит прививочная кампания против пневмококковой инфекции. В этом году закуплено 25 325 доз вакцины.

«В регионе работают выездные бригады медиков, которые вакцинируют жителей во всех районах области», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе готовы 16 стационаров — это 2342 коек, при необходимости дополнительно будет привлечено 904 врача.

Кроме того, область заключила соглашения о сотрудничестве с поставщиками аптечных и оптовых организаций, чтобы иметь возможность оперативно направить в больницы необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти от гриппа и ОРВИ привито более 635 тыс. человек