Мадрид, , 13:16 — REGNUM Жители Испании должны скачать на свои мобильные телефоны приложение Radar COVID для отслеживания актуальной информации по коронавирусу и получения новостей о риске заражения. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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По его словам, такая мера позволит защитить здоровье испанцев. Министр также заявил о запасе ресурсов для борьбы с пандемией.

«У нашей страны есть необходимые ресурсы, чтобы встретить вторую волну. Есть продовольственный запас, материальные ресурсы, мы накопили бесценный коллективный опыт», — сказал Санчес.