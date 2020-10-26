Выборг, Ленинградская область, , 13:22 — REGNUM Прощание с муниципальным депутатом Выборга и крупным бизнесменом Александром Петровым, который был застрелен 24 октября в Выборгском районе Ленобласти, состоится 27 и 28 октября в Спасо-Преображенском соборе Выборга. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района.

Александр Петров Vbglenobl.ru

Попрощаться с ним можно будет 27 октября — с 17:00 до 21:00 и 28 октября — с 09:00 до 10:00.

«Затем начнется литургия, которую проведет епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, — уточнили в пресс-службе. — Также владыка совершит панихиду — с 11:30 до 12:10».

Похоронен Александр Петров будет в Выборгском районе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СУ СК России по Ленинградской области заявили о возбуждении уголовного дела по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство по найму») в связи со смертью 61-летнего Александра Петрова. Дело взял под контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин.

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По данным издания 47news, сотрудники правоохранительных органов нашли пулю от патрона калибра 7,62 мм, которой, по видимости, и был убит Александр Петров. Такие пули используются в снайперской винтовке Драгунова (СВД).

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