Элиста, , 13:11 — REGNUM В Республике Калмыкия началась вакцинация медицинских работников от коронавируса, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе республиканского минздрава.

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Вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) получили 15 медицинских работников БУ РК «Городская поликлиника» (Элиста), все они предварительно прошли медосмотр и тестирование на наличие антител к вирусу.

«Спустя три недели добровольцам будет введена вторая часть вакцины. За самочувствием медработников, прошедших вакцинацию, идёт наблюдение. Вакцинация медработников тестовой партией продолжится», — уточнили в ведомстве.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса проводятся бесплатно и на добровольной основе.

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