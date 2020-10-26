Владикавказ, , 13:11 — REGNUM Северная Осетия станет одним из субъектов Юга России и Северного Кавказа, где пройдет памятная акция «Поезд Победы», посвященная 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Республика станет одним из пунктов, куда прибудет поезд-музей, сообщили 26 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Передвижной музей будут встречать в РСО-Алании 11 ноября. В течение двух дней его экспозицию смогут посетить все желающие жители и гости республики. Особая роль при подготовке и проведении патриотической акции отводится соблюдению мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Каждому посетителю выставки будут выданы все необходимые средства индивидуальной защиты, сообщила вице-премьер РСО-Алании Ирина Азимова.

Напомним, в ходе своего маршрута следования по России Поезд Победы пройдет через все 13 городов-героев и Городов воинской славы на территории европейской части страны, после чего отправится по городам Транссибирской магистрали, до Владивостока. Экспозиция музея будет предоставлена вниманию посетителей в больших городах и малых населенных пунктах по пути следования.

Читайте ранее в этом сюжете: В России началась акция «Поезд Победы»