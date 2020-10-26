Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбуржье окончено следствие по делу против 37-летнего жителя Адамовского района. Ему вменяют выполнение работ, не отвечающих нормам безопасности потребителей и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, обвиняемый эксплуатировал баллон объёмом 12 литров для сжиженных углеводородных газов. Его он применял при установке натяжных потолков в квартирах. Днём 19 февраля в ходе выполнения таких работ в одной из квартир дома в селе Бриент произошла разгерметизация баллона. В квартире возник пожар.

Два человека получили средний вред здоровью, а ещё один — тяжкий. Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.