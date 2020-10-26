Саранск, , 13:04 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 октября выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 67 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7924 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 61 человек, всего с начала пандемии выздоровел 6588 жителей Мордовии. 50 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось. Днем ранее скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1286 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1642 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1091 человека.