Ярославль, , 13:03 — REGNUM Ярославский клуб классических автомобилей «Медведь» поздравил всех автомобилистов с профессиональным праздником. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. День работника автомобильного транспорта отмечается в России в последнее воскресенье октября. Представители клуба приехали на ретро-автомобилях к скульптуре медведя на улице Первомайской, которого по сложившейся традиции нарядили в честь Дня автомобилиста.

Ретро-автомобили на Первомайской

«В этот день мы с удовольствием собрались в самом центре Ярославля, у памятника бронзовому медведю, который сегодня выглядит как настоящий автомобилист, чтобы поздравить всех тех, кто как говорится в популярной песне «крепко держится за баранку» и пожелать хороших качественных дорог, безопасности в пути и зеленого света во всех начинаниях», — сказал председатель ярославского клуба классических автомобилей «Медведь» Андрей Лагузов.

Члены клуба «Медведь»

Скульптура на Первомайской напоминает легендарную фигуру, которая устанавливалась на капотах грузовиков производства Ярославского автомобильного завода. В этом могли убедиться участники акции, поставив маскот ЯАЗа рядом с памятником.