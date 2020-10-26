Ярославль, 26 октября 2020, 13:03 — REGNUM Ярославский клуб классических автомобилей «Медведь» поздравил всех автомобилистов с профессиональным праздником. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. День работника автомобильного транспорта отмечается в России в последнее воскресенье октября. Представители клуба приехали на ретро-автомобилях к скульптуре медведя на улице Первомайской, которого по сложившейся традиции нарядили в честь Дня автомобилиста.
Скульптура на Первомайской напоминает легендарную фигуру, которая устанавливалась на капотах грузовиков производства Ярославского автомобильного завода. В этом могли убедиться участники акции, поставив маскот ЯАЗа рядом с памятником.