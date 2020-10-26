Сорочинск, Оренбургская область, , 12:58 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области осуждён 43-летний житель города Сорочинска. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу, сообщает региональное управление СКР.

Суд установил, что обвиняемый дал участковому уполномоченному Новосергиевского отдела полиции 149 тыс. рублей за возможность тяжеловесному транспорту свободно ездить по дорогам Новосергиевского района. Фигуранту назначено полтора года колонии общего режима, также он заплатит штраф в размере 745 тыс. рублей.

Данный приговор пока не вступил в силу. А полицейскому наказание пока не вынесено. Уголовное дело в отношении него сейчас находится на рассмотрении.