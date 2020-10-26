Грозный, , 12:58 — REGNUM Стало известно, где пройдет следующий Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В 2021 году местом его проведения станет Крым, пишет ИА «Грозный-Информ».

Символическая передача флага фестиваля Республике Крым состоялась в ходе торжественной церемонии закрытия XI Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который прошел 24−25 октября в Чечне. Министру спорта субъекта Ольге Торубаровой флаг вручил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь впервые в нынешнем году присоединились к участию в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Более 300 спортсменов из субъектов СКФО и ЮФО соревновались в таких видах спорта, как стрельба из лука, армрестлинг, борьба на поясах, поднятие и перенос тяжести, силовое троеборье, перетягивание каната и других.

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