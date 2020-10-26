Омск, , 12:57 — REGNUM В районах Омской области усилены проверки масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Уточняется, что с 19 по 25 октября проводился усиленный контроль соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте. По итогам рейда было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, в том числе шесть в отношении водителей и десять в отношении граждан, нарушивших масочный режим. Всего в общественном транспорте было выявлено более таких 300 нарушений.

Контрольные мероприятия проводились и на предприятиях торговли. За неделю проверено более 700 объектов, возбуждено 21 дело об административных правонарушениях в отношении крупных ритейлеров. Всего на торговых объектах зафиксировано свыше 600 нарушений масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По состоянию на 26 октября в регионе выявлено 14 815 носителей SARS-CoV-2.

Читайте также: В Омской области скончались 406 пациентов с коронавирусом