Волгоград, , 12:58 — REGNUM Один из самых известных волгоградских художников — Пётр Зверховский — скончался 26 октября в возрасте 78 лет. Работы живописца-станковиста находятся во многих частных собраниях и музеях мира.

Монументалист стал членом Союза художников в 1981 году. Пётр Зверховский кавалер ордена «Царицынская муза», «Человек года-2012». Работы живописца есть в коллекциях Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Московского музея современного искусства, Радищевского музея (Саратов), Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова, в частных собраниях Германии, Нидерландах, США, Италии, Великобритании, Франции, Канады, Украины, России, сообщает информагенство «Высота102».

По данным учредителя благотворительного фонда «Семь ветров» Николая Малыгина, художник скончался от острой двусторонней пневмонии в больнице № 15 Красноармейского района, уточнили в издании «V1.ru».