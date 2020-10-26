Пенза, , 12:57 — REGNUM Главам муниципальных образований и городских округов Пензенской области поручено приступить к своевременной подготовке к новогодним праздникам. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев 26 октября во время совещания.

В населенных пунктах Пензенской области начинают подготовку к новогодним праздникам. Необходимо привести в порядок хоккейные площадки; объекты, требующие ремонта, отреставрировать и сделать освещение, наметить план подготовки к проведению новогодних праздников, распорядился глава региона. Уже сейчас следует подумать о праздничном оформлении улиц городов и поселков, утвердить эскизы, приобрести иллюминации и украшения, добавил Белозерцев.

ИА REGNUM ранее сообщало, власти столицы Приамурья — Благовещенска — готовятся к встрече Нового года. Несмотря на сложную эпидобстановку, для горожан стараются сделать всё для праздничного настроения. Новогоднюю набережную украсят светодиодные конструкции «Семья оленей», «Снеговик», «Шар», «Светящийся фонтан», а также ледовые фигуры с подсветкой.

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