Архангельск, , 12:54 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отреагировал на открытое обращение рестораторов, завивших о бедственном положении из-за введенного запрета на работу после 23 часов.

«Мы стремимся к тому, чтобы (насколько это возможно) не ограничивать экономическую деятельность предприятий и организаций региона. Но есть меры, без которых нам сегодня не обойтись, в частности это касается и ограничения по времени работы заведений общепита. Все принимаемые решения — не выдуманные нами протоколы, а успешно зарекомендовавшая себя мировая практика», — заявил Цыбульский.

При этом, по словам главы региона, действующие на территории области ограничения — мягкий вариант тех рекомендаций, которые выносили на рассмотрение регионального оперштаба специалисты Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

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По данным правительства региона, на прошлой неделе в ходе рейдов вновь выявлены нарушения требований указа губернатора. Так, зафиксирован прием посетителей после 23 часов в трех заведениях общественного питания, решается вопрос о привлечении владельцев к ответственности.

Напомним, представители архангельского общепита опубликовали видеообращение к губернатору региона после того, как оперштаб из-за неблагоприятной эпидобстановки принял решение ограничить работу кафе и ресторанов. Руководители заведений попросили главу региона продумать ограничительные меры с учетом положения общепита, а также потребовали отставки главы штаба Артема Вахрушева. Кроме того, бизнесмены заявили, что рассчитывают на материальную поддержку властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области запрет на на работу поле 23.00 введен для кафе и ресторанов с 16 октября.

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