Йошкар-Ола, , 12:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 октября выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 51 нового носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5889 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Всего выздоровели с начала пандемии 4788 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 12 человек. 63 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие двое суток летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1038 человек.

По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 246 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 980 человек, из них у 972 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 октября выявили 1980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1999 случаях заражения SARS-CoV-2, что стало очередным «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 199 299 случаев.

Читайте также: В ПФО четвёртые сутки выявляют более 1,9 тыс. заражений коронавирусом