Стокгольм, , 08:18 — REGNUM По словам министра Швеции по сотрудничеству Северных стран Анны Халльберг, пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для взаимоотношений в северной части Европы. Однако ее финский коллега Томас Бломквист заявил, что ограничение международного сообщения со Швецией являлось необходимостью в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«По оценке наших органов и экспертов, возникла необходимость в предотвращении и контроле распространения инфекции, поэтому мы сочли себя обязанными ввести эти ограничения. Лично я считаю, что это было очень сложно и очень занудно, но все же необходимо», — заявил министр Финляндии по вопросам сотрудничества и равноправия Северных стран Томас Бломквист.

Министр Швеции по сотрудничеству Северных стран считает, что закрытие границ нанесло ущерб сотрудничеству. Как вы на это смотрите?» — спросили журналисты.

«Я понимаю озабоченность министра Анны Халльберг и разделяю ее, но все же могу сказать, что в политическом плане сотрудничество между Северными странами находится на хорошем уровне», — ответил Бломквист.

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