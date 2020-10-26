Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 25 октября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 139 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 октября зарегистрировано 12 695 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8407 человек, 60 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 26 октября 29 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1864 человека — под медицинским наблюдением.