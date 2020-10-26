Нальчик, , 12:39 — REGNUM Из-за верующих Кабардино-Балкарии, не соблюдающих правил нахождения в мечетях, установленных в связи с угрозой распространения коронавируса, могут закрыть мечети. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Алим Сижажев.

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По его словам, прихожане должны в обязательном порядке находиться во время молитвы в храме в масках, молиться только на своих ковриках и соблюдать дистанцию. Не следует посещать мечети пожилым гражданам в возрасте от 65 лет. При нарушении этих правил могут принять меры по закрытию мечетей, как это уже было весной текущего года.

«Убедительно просим наших граждан придерживаться правил посещения мечети и отнестись с пониманием, дабы и дальше места поклонения могли функционировать», — цитирует Сижажева ТАСС.

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