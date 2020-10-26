Москва, , 12:38 — REGNUM Джо Байден жёстко спорит с Дональдом Трампом по многим внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам. Но в чем-то позиции республиканцев и демократов схожи — например, в отношении России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«На этом фоне высказывание Байдена о России как «самой большой угрозе» не удивляет, но кажется некорректным. Ведь Байден явно не имел в виду под Россией калмыцкие пески, карельские озера или камчатские сопки.

Страна — это люди, прежде всего. То есть «самая большая угроза» — это, по сути, граждане России. Все 146 миллионов.

Лоялисты и оппозиционеры, чиновники и правозащитники, милитаристы и пацифисты, старики и дети. Граждане России очень разные, но все они не могут быть «угрозой».

Казалось бы, пандемия и мировой экономический кризис должны стать поводом для сближения, переговоров, взаимопомощи. 2020 год показал, что у условной Чукотки и условной Аляски есть общие проблемы. А многие международные связи и так оборваны из-за карантина.

Вместо этого идет создание образа врага. Остается надеяться, что все это лишь агрессивная предвыборная риторика. И что после выборов победивший кандидат (будь то Трамп или Байден) будет стремиться к миру и переговорам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия, заявил кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден.

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