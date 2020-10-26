Горно-Алтайск, , 12:36 — REGNUM В прокуратуре Республики Алтай разъяснили, что увольнение или отстранение от работы сотрудников образовательных учреждений за отказ от иммунизации от COVID-19, а также от сдачи тестов на коронавирус и на антитела не предусмотрено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Как отмечается, перечень оснований для отстранения сотрудника от работы содержится в статье 76 Трудового кодекса РФ. В их числе значится и непрохождение медицинского осмотра. Однако иммунизация от COVID-19 в список не входит.

«Обязательное лабораторное обследование (сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и других сотрудников образовательных организаций перед началом учебного года или в течение учебного процесса не предусмотрено», — добавили в ведомстве.

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