Кострома, , 12:29 — REGNUM В Костромской области организуют обсерватор для долечивания пациентов с коронавирусом, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Столовая лагеря «Красная горка»

Обсерватор на 100 человек создадут на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка», где ранее во время самоизоляции размещали приезжих из других регионов. Помещать туда хотят больных из стационаров, получивших первый отрицательный тест на SARS-CoV-2.

Сейчас, после первого отрицательного теста на коронавирус до выписки пациенты лежат в больнице ещё около недели. Власти надеются, что обсервация решит сразу две задачи — поможет исключить инфекцию у родственников переболевших и снизит нагрузку на больницы. После второго отрицательного теста выздоровевшие смогут вернуться домой.

Читайте также: В Костромской области создали обсервацию для приезжихКак сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 102 человек, 42 пациента излечились. В регионе скончались трое больных — пожилые женщины старше 70 лет. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 136. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 6782 заражённых, 4841 из них выздоровел. В больницах сейчас находится 315 человек, ещё 1490 граждан лечатся на дому. Всего в регионе создано 530 мест для лечения больных коронавирусом.

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