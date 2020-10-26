Волгоград, , 12:33 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом зарегистрировали в Волгоградской области за истекшие сутки. Скончались пенсионеры, сообщили ИА REGNUM 26 октября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

69-летний житель Камышинского района в течение пяти дней лечился самостоятельно. После ухудшения состояния бригада скорой помощи отвезла мужчину в инфекционное отделение городской больницы № 1 Камышина. Второй жертвой коронавируса стала 79-летняя пенсионерка из Волгограда, которую в тяжёлом состоянии госпитализировали в клиническую больницу № 12. У обоих пациентов имелись множественные хронические заболевания.

По данным оперштаба, в стационарах региона с подтверждённым коронавирусом сейчас находятся 1887 пациентов.