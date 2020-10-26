Тбилиси, , 12:43 — REGNUM В Грузии из старшекурсников медицинских вузов создадут резерв медперсонала для лечения пациентов с COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 октября сообщил на брифинге министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.

«Сегодня на межведомственном совете мы приняли решение, что старшекурсники соответствующих направлений будут переподготовлены, они пройдут быстрый курс, чтобы был создан резерв медперсонала», — сказал Чхенкели.

Он отметил, что проведет встречу с руководителями медицинских учреждений, и уже через неделю в ходе быстрого тренинга будет создан резерв для помощи врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии за последние два месяца были зафиксированы скачки темпов распространения коронавируса. Если в начале сентября в сутки выявляли от 20 до 40 случаев заражения SARS-CoV-2, то к концу октября этот показатель приблизился к 2000.

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