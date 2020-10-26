Москва, , 12:25 — REGNUM Роспотребнадзор на своём сайте создал специальный раздел, в котором размещена вся информация о вакцине для профилактики COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В разделе опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы граждан о вакцине от коронавируса. Дана инструкция к вакцине «ЭпиВакКорона» с описанием состава препарата.

Также размещён материал о видах вакцин для профилактики коронавируса. Отмечается, что по мере поступления новой информации спецраздел будет дополняться.

Как сообщало ИА REGNUM, вирусолог считает, что суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России будут колебаться в пределах 16—17 тыс. до Нового года.

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