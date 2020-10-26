Уфа, , 12:27 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве местного жителя в Башкирии, пропавшего без вести две недели назад. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 23 октября 2020 года стражи порядка получили информацию о том, что около дороги в поле рядом с селом Ромадановка Ишимбайского района было обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства. В ходе расследования данного преступления следователи выяснили, что потерпевший употреблял спиртные напитки с 30-летним приятелем из Стерлибашевского района, после чего пропал. В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном.

Следователи считают, что днем 11 октября в г. Стерлитамаке приятели употребляли алкогольные напитки на берегу реки Ольховка. В какой-то момент они поссорились и подрались.

По версии следствия, подозреваемый нанес потерпевшему травмы не совместимые с жизнью, в результате мужчина скончался.

Сообщается, что сейчас подозреваемый мужчина задержан. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области зарезали мужчину и женщину