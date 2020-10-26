Ставрополь, , 12:37 — REGNUM Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 25 октября в крае инфекцию выявили у 185 человек, сообщил федеральный оперативный штаб. Предыдущий максимальный прирост в регионе (183 случая) был зафиксирован за день до этого.

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По данным на 10:40 26 октября, на Ставрополье зарегистрировано более 20,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Отметим, что с начала текущего месяца в регионе выявили почти 4,1 тыс. носителей COVID-19, а с середы октября «рекорд» по числу новых случаев заражения обновляется почти ежедневно.

Накануне на Ставрополье выздоровели 10 пациентов с коронавирусом, а всего с начала пандемии болезнь победили почти 14,9 тыс. человек. Умерли в крае 408 носителей инфекции, четверо из них скончались за минувшие сутки.

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