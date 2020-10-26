Москва, , 12:25 — REGNUM И чеснок, и имбирь являются средствами, которые помогут снизить риск заболеть COVID-19. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"И не только имбирь — употребляйте витамины. В это время их вообще нужно употреблять. Любой комплекс витаминов сегодня будет полезен. Чеснок — это дезинфектор, это стимулятор иммунного ответа. Он всегда работал. И лук ешьте, и перец ешьте. Такого рода вещи, они очень полезны», — сказал Онищенко.

Помимо витаминов, гражданам в рамках укрепления иммунитете следует также регулярно делать зарядку и быть физически активными, отметил депутат Госдумы.

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