Курган, , 12:15 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 случаев выявлено в Кургане, сообщает 26 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 79 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 26 октября выявлено 5539 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 26 октября от коронавируса излечились 4272 человек, 81 пациент с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).