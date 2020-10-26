Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии после первого снега установилась сухая и тёплая погода. Причиной стал антициклон на Европейской территории России, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Тёплая погода с переменной облачностью сохранится 27 октября: днём прогнозируется +1…+6 градусов тепла, ночью до — 5 градусов мороза.

Согласно прогнозу, в середине недели антициклон сместится в Казахстан, и в Чувашию начнёт поступать теплая воздушная масса, поэтому станет ещё теплее. А 29 октября может установиться солнечная погода.

В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, под влиянием атлантического циклона может быть дождливо, хотя сохранится «плюсовая» погода: ожидается +4…+9 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял журналистам, что дневные температуры в центре европейской части России превышают норму из-за влияния тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.

Подробнее: В Гидрометцентре объяснили тёплую погоду в европейской части России