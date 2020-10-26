Москва, , 12:13 — REGNUM В медцентре в Коммунарке открылся крупнейший блок реанимации и терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Создано 1,2 тыс. коек. Из них — самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек реанимации интенсивной терапии», — приводят в штабе слова мэра Сергея Собянина.

По словам главы столицы, несмотря на то, что госпиталь является резервным, все сложные инфраструктурные задачи в нём решены.