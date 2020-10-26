Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Нынешний президент США Дональд Трамп пользуется слабой поддержкой граждан Швеции в преддверии ноябрьских президентских выборов, до которых остаются считанные дни. Только 14% шведов поддерживают переизбрание нынешнего хозяина Белого дома. Об этом со ссылкой на опрос Aftonbladet/Demoskop сообщила газета Fria Tider.

Согласно результатам опроса, 74% респондентов заявили, что хотят победы Джо Байдена. Только 14% опрошенных поддержали Дональда Трампа.

77% опрошенных назвали президентские выборы в США «крайне» или «относительно важными» для них. 85% считают, что президентские выборы в США будут «крайне» или «относительно важными» для безопасности в мире. Соответствующий показатель для фондового рынка — 75%, для климата — 73%.

В опросе, проводимом журналистами Aftonbladet и социологами из Demoskop с 12 по 16 октября, приняли участие 1 435 человек.

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