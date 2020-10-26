Москва, , 12:10 — REGNUM Испытания вакцины «Спутник-V» подходят к концу. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, Россия находится в числе наиболее передовых стран в вопросе разработки вакцины от COVID-19.

«Заканчивается полевая стадия испытаний. Завершается наладка промышленного производства. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами получим возможность в спокойном режиме через наши медицинские учреждения осуществлять прививки тем, кому это показано», — сказал Онищенко.

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