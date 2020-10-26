Ялуторовск, Тюменская область, , 12:07 — REGNUM В Тюменской области на базе санатория в Ялуторовске запущен ещё один моногоспиталь на базе санатория-профилактория «Светлый» на 100 коек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего в регионе, в с учётом нового госпиталя, функционирует 16 специализированных учреждений для лечения пациентов с COVID-19 на более трёх тысяч коек.

«Всё лечение оказывается на основании клинических рекомендаций Минздрава России в полном объёме. Маршрутизация пациентов и их доставка в стационары на госпитализацию осуществляется только по решению медработников и в их сопровождении», — отмечают в оперштабе Тюменской области.