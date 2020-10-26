Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM Власти Казахстана могут снова ввести предельные цены на социально значимые товары. Об этом 26 октября заявил журналистам министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов.

По его словам, подобный механизм может быть введен в случае роста спроса на социально значимые товары. Министр напомнил, что во время первой волны коронавируса наблюдался ажиотажный рост цен, что привело к внедрению нерыночного механизма управления.

Султанов добавил, что с начала пандемии проведена работа по созданию запасов продовольствия и социальных фондов. В министерстве рассчитывают, что принятые меры сдержат цены.