Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который ранее был осуждён за приготовление еды на Вечным огнем в Кронштадте.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Василеостровском районе Петербурга на пересечении Кожевенной и Косой линии при патрулировании сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Skoda Octavia.

«На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, в связи с чем было организованно преследование с применением включенных специальных световых и звуковых сигналов. У дома 7 на 26 линии ВО нарушитель был задержан», — отметили в дорожной полиции.

В отношении находившегося за рулем мужчины 1984 года рождения составили два протокола об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

По данным телеканала «78», впервые Николай Поликарпов, а именно он находился за рулем, попал в поле зрения правоохранительных органов в конце мая текущего года. Он вместе с двумя юными спутницами решил пожарить сосиски и зефир на Вечном огне в самом центре Кронштадта.

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В результате мужчина был приговорен к наказанию в виде двух лет ограничения свободы.

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